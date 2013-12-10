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بالصور.. الآلاف يتوافدون لتشييع «مانديلا».. و«أوباما» أول رئيس يصل جوهانسبرج

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بدأ سكان جنوب أفريقيا والأجانب بالتوافد بأعداد كبيرة، الثلاثاء، إلى مدرج استاد «سوكر سيتي» في جوهانسبرج، حيث من المتوقع مشاركة 80 ألف شخص في مراسم وداع رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، الذي توفي مساء الخميس الماضي عن 95 عامًا.

وكان آلاف الأشخاص ينتظرون أمام المدرج الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينتش تحت المطر. وقام بعضهم بالرقص والغناء حاملين مظلاتهم.

وتفتح أبواب مدرج «سوكر سيتي»، الواقع قرب جوهانسبرج في السادسة، وأعلنت السلطات أنها ستوجه الحشود إلى مدرجات أخرى في المدينة حالما يمتلئ هذا المدرج.

يأتي هذا فيما وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما والوفد المرافق له جوهانسبرج، ليكون أول رئيس يصل جنوب أفريقيا للمشاركة في تشييع جثمان «مانديلا» .

ومن المقرر انطلاق المراسم التي ستنقل في العالم أجمع، عند الساعة 11 بتوقيت جرينتش (الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة)، وستستمر أربع ساعات.

ومن المتوقع مشاركة حوالى 100 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى عشرات الشخصيات من عالم الثقافة والفنون وآلاف الأشخاص العاديين، يوحدهم جميعا الإعجاب والتقدير لهذه الأمة المسماة «أمة قوس قزح».

وانتظر مئات الأشخاص عند الفجر في بارك ستايشن، كبرى محطات القطار في جوهانسبرج، بانتظار أن يستقلوا القطار، المقدم مجانا في هذا اليوم، للوصول إلى المدرج، منشدين أغنية «شوسولوزا» التي تذكر بالسفر عبر القطارات إلى مناجم الذهب.

توافد الآلاف في جنوب أفريقيا استعدادا لتشييع جثمان مانديلا طائرة أوباما تصل جوهانسبرج توافد الآلاف في جنوب أفريقيا لتشييع جثمان مانديلا توافد الآلاف في جنوب أفريقيا لتشييع جثمان مانديلا توافد الآلاف في جنوب أفريقيا لتشييع جثمان مانديلا توافد الآلاف في جنوب أفريقيا لتشييع جثمان مانديلا

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