مركز النيل للإعلام ببورسعيد يحتفل بالعيد القومى للمحافظة بالتعاون مع إدارة شمال التعليمية

قالت الإعلامية مرفت الخولى مدير عام مجمع اعلام بورسعيدعقد ان مركز النيل للإعلام بمحافظة بورسعيد عقد ندوة بعنوان ” بورسعيد الباسلة .. صمود و بطولات ” بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات و ذلك فى إطار سلسلة من الندوات التى ينظمها مجمع اعلام بورسعيد بالتعاون مع مجلس الآباء و الأمناء و المعلمين بإدارة شمال التعليمية و التى تهدف إلى توعية الجيل الجديد بتاريخ محافظة بورسعيد وبطولات شعبها .

و استضاف فيها البطل البورسعيدى العظيم محمد مهران و الذى يعتبر فخر لأبناء بورسعيد و سرد خلال الندوة قصة بطولته و تضحيته حينما كان من قوات الحرس الوطني المناط بها الدفاع عن منطقة مطار الجميل وفي 5 نوفمبر 1956 قامت القوات البريطانية بإسقاط قوات مظلية في منطقة مطار الجميل حيث تصدي لها مع زملاؤه إلا أنه وقع في الاسر ونقلوه بالطائرة الي قبرص حيث عذبوه واقتلعوا عينيه وهو الآن محاضر بمتحف بورسعيد الحربي .

كما استضاف المركز ايضا النقيب خالد جودة مكتب المستشار العسكرى ببورسعيد و الذى تحدث عن التطور التايخى لمحافظة بورسعيد حيث لعب الموقع الجغرافي لها دوراً هاماً، لأنها تقع في تقاطع الطرق التاريخية بين الشرق والغرب على قمة قناة السويس، وظل تاريخها متأثراً بتاريخ مصر متفاعلاً مع الأحداث الوطنية، ويؤكد ذلك الاحتلال البريطاني منذ عام 1882 حتى تاريخ الجلاء عن أرض مصر عام 1956، فكان العدوان الثلاثي على مصر والذي برز فيه دور بورسعيد الفدائي وتم إجلاء المعتدين في 23 – 12- 1956 وأعتبر هذا اليوم هو العيد القومي للمحافظة، وتوالت الأحداث حتى نصر أكتوبر 1973.