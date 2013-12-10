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فشل إطلاق قمر صناعي «صيني برازيلي» وترجيحات بعودته للأرض

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فشل إطلاق قمر صناعي «صيني برازيلي» وترجيحات بعودته للأرض فشل إطلاق قمر صناعي «صيني برازيلي» وترجيحات بعودته للأرض

قالت وزارة العلوم البرازيلية، إن القمر الصناعي «الصيني البرازيلي»، الذي أطلقته الصين، الإثنين، فشل في الوصول إلى المدار المحدد وسيسقط على الأرض مرة أخرى، على الأرجح.

والقمر الصناعي هو الرابع في سلسلة أقمار صناعية تهدف إلى رصد استخدام الأراضي في البرازيل، بما في ذلك غطاء الغابات في حوض الأمازون.

ويسعى برنامج الفضاء البرازيلي إلى الحد من اعتماد البلاد على معدات الفضاء ومركبات الإطلاق الأمريكية والأوروبية، وتوسيع صناعة الطيران المحلية، إذ تحتل البرازيل بالفعل المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج الطائرات النفاثة التجارية.

وتسعى إلى تعزيز السيطرة على حدودها البرية الممتدة وغير المحمية إلى حد كبير، وتحسين إدارة الغابات والمعادن والمياه والموارد الزراعية في المناطق الداخلية الشاسعة قليلة الكثافة السكانية.

وقالت وزارة العلوم البرازيلية، في بيان، إن القمر الصناعي «سبيرز 3»، الذي طوّرته الصين والبرازيل، أطلق إلى الفضاء، صباح الإثنين، على متن الصاروخ «لونج مارتش 4 بي» من مركز تايوان لإطلاق الاقمار الصناعية في الصين.

وأضافت الوزارة: «حدث عطل في مركبة الإطلاق خلال الرحلة ولم يصل القمر الصناعي إلى المدار الصحيح، وتشير التقديرات الأولية إلى أن القمر الصناعي (سبيرز 3) عاد إلى الأرض».

وقالت الوزارة إنه يُجرى التحقيق في الأسباب واتفقت البرازيل والصين على التسريع بخطط إطلاق الأقمار الصناعية التالية المقررة في سلسلة «سبيرز 4».

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