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تفحم أسرة بأكملها فى الحادث المروع بكفر الزيات

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تفحم أسرة بأكملها فى الحادث المروع بكفر الزيات تفحم أسرة بأكملها فى الحادث المروع بكفر الزيات

لقيت أسرة بأكملها مصرعها وتفحمها إثر الحادث المروع الذى شهدته كفر الزيات أمس، حيث لقى رجل وزوجته وطفلتيه وأم زوجته مصرعهم داخل السيارة الميكروباص والتوك توك، حيث شاءت الأقدار أن يلقى رب الأسرة مصرعه حرقا أثناء قيادته السيارة الميكروباص المتفحمة ومن بداخلها أثناء توجهه من كفر الزيات إلى قرية النحارية، وطلب من أسرته ركوب توت توك للحاق به، وتصادف تواجدهما أعلى الكوبرى لحظة انقلاب السيارة النقل المحملة بالمواد البترولية التى انقلبت أعلى الكوبرى، وتسببت فى الحادث.

ولقيت الأسرة مصرعها وهم (إبراهيم محمد إسماعيل الجندى 35 سنة)، وابنتيه (منه وريناد) توءم ثلاث سنوات، وزوجته (بسمه صالح القطب الرشيدى 25)، وأمها (فوزية محمد جويدة) 62 سنة ربة منزل، وجميعهم يقومون بقرية النجارية بكفر الزيات.

وأكد أحد أقارب الأسرة أن الزوج كان يعمل بقطر منذ عدة سنوات، وعاد منذ عامين فقط وقام بشراء السيارة الميكروباص المنكوبة، للعمل عليها والبقاء بجوار أسرته، لكنها الأقدار حيث راحوا جميعا فى حادث مروع.

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مصر 365

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