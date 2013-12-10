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اليوم.. اتحاد سياسة واقتصاد القاهرة ينظم ندوة "اعرف دورك فى الكلية"

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اليوم.. اتحاد سياسة واقتصاد القاهرة ينظم ندوة "اعرف دورك فى الكلية" اليوم.. اتحاد سياسة واقتصاد القاهرة ينظم ندوة "اعرف دورك فى الكلية"

ينظم اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "اعرف دورك فى الكلية"؛ لمناقشة دور الطلاب فى ، وما هى حقوقهم وواجباتهم ووسائل تحقيق مطالبهم، وذلك اليوم الثلاثاء بمدرج "1" (زكى الشافعى)، بحضور حسام بهجت، الباحث الحقوقى، وخلود صابر، نائب المدير التنفيذى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وقال الاتحاد، من خلال صفحته على فيس بوك، إن مثل هذه الندوات والمؤتمرات تؤدى إلى ارتفاع مستوى الطلاب الفكرى والعلمى، الذى يساعد فى إعداد طلاب واعين ومتعلمين فى نفس الوقت، مؤكدا أن الحراك الطلابى يستمر، وتستمر حملات التوعية بحقوق وحريات الطلاب بجميع جامعات مصر، فى إطار فعاليات التصعيد المستمرة من قبل الطلاب.

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