"ردة الأرز فى برنامج التغذية المدرسية" ملتقى بضيافة "عين شمس"

تنظم جامعة عين شمس ملتقى تحت عنوان "استخدام ردة الأرز فى برنامج التغذية المدرسية"، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات المؤتمر وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والبحث العلمى والزراعة والتموين والصناعة.

ويهدف الملتقى بحث سبل الاستفادة من الأبحاث التطبيقية التى تنفذها على خامة "ردة الأرز المثبتة" فى إنتاج المخبوزات المدرسية، من أجل إمداد طلاب المدارس بغذاء صحى تتكامل فيه العناصر الغذائية المفيدة.

ويتناول المؤتمر العديد من المحاور وهى دور المعاهد البحثية والتعليم العالى فى النهوض بمصر 2020، ودور التغذية المدرسية للنهوض بأطفالنا صحيا وذهنيا، والقيمة الغذائية والصحية لردة الأرز ودورها المحتمل فى التغذية المدرسية، وأهمية التعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والبحث العلمى فى النهوض بالصناعات.

ومن جانبه صرح الدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تلك الندوات وورش العمل تأتى انطلاقا من إيمان الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع وتنميته، والعمل على ربط البحث العلمى والصناعة لخدمة المجتمع.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن طلاب المدارس يعانون من سوء التغذية بشكل واضح، وله آثار سلبية مدمرة على صحتهم وقدراتهم الذهنية والفكرية والإبداعية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بمجهودات كبيرة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات العلمية والبحثية المعنية بذلك، قائلا "من هنا جاء دور جامعة عين شمس فى المساهمة فى حل هذه الظاهرة، من خلال الأبحاث العلمية والتطبيقية الحديثة".

يأتى الملتقى تحت رعاية كل من الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، بحضور وزراء الصحة والزراعة والتموين والصناعة.