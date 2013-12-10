اللواء عتيق: سوهاج بها 269 قرية فقيرة من 1000 بالصعيد ومعد الفقر بها 59%

قال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج : ” ان عدد السكان بمحافظة سوهاج يبلغ 4,035 مليون نسمة، ويوجد بها 269قرية فقيرة من ال1000 قرية الأكثر فقراً فى مصر”، موضحا : “ معدل الفقر بالمحافظة 59% ، ومعدل البطالة 18%، كما أن بها كثافة سكانية نتيجة وقوعها بين جبلين وبها ندرة فى الأراضى ، ووصل سعر متر الأرض ف المدن إلى 40 ألف جنيه ، حيث يعيش 2509 فرد لكل كم .

> واضاف عتيق خلال كلمته في مؤتمر مبادرة تنمية محافظات الصعيد والذي تنظمه وزارة الاستثمار برئاسة اسامة صالح بالتعاون مع اتحاد المستثمرين،: ” ان سوهاج تعيش على مساحة 2.3% من مساحة مصر، فى حين تعيش جارتها محافظة الواد الجديد على مساحة 44% من مساحة مصر وعدد سكانه 208 ألف”، مضيفًا “ منذ مايقرب من 4 سنوات كانت سوهاج أبعد محافظة فى جمهورية مصر العربية عن القاهرة و تبعد 500 كيلو، حيث ان محافت أسوان والاقصر بهما مطار، كما ان محافظة قنا تبعد نصف ساعة عن مطار الأقصر، حيث كانت سوهاج قبل بناء المطار وبناء الطريق الشرقى والطريق الغربى هى أبعد محافظة عن القاهرة، لكن اليوم بعد بناءهما أصبحت سوهاج فى منتصف الصعيد ” .

واوضح وحافظ سوحاه : ” ان حجم الاستثمارات فى المحافظة تبلغ 4.3 مليون جنيه وهى ثانى اكبر محافظة فى الصعيد بعد المنيا، والعاشرة على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان”، موضحًا: ” ان سوهاج بها سياحة واثار لم تكتشف، فمدينة اخميم تعيش على مدينة أثرية مازالت لم تكتشف، ونحتاج جهود الآثار لاكتشاف هذه المدينة، واكتشف أجزاء من قطع أثرية تعلوها مدافن المدينة، ورغم كونها مدينة أثرية مازال ليس بها سوى فندقين فقط”.

واكد اللواء العتيق : ”ان سوهاج تحتاج إلى تنمية فى المجال السياحى والمجال الصناعى حيث أن بها الخامات والمعادن وهضبة الكوثر التى تصلح لإنتاج الطاقة الشمسية لوجود الشمس بها طوال العام” .

ولفت محافظ سوهاج : “ قبل ثورة 30 يونيو كانت الميزانية المخصصة لمحافظة سوهاج 164 مليون جنيه، وبعد الثورة اصبحت أكثر من 200 مليار لبناء بنية أساسية للاستثمار، لكن أيضاً نحتاج إلى تشغيل العمالة والقضاء على نسبة الفقر حيث أن البنية الاساسية للاستثمار وحدها لاتكفى” .