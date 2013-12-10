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تأجيل قرعة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى

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تأجيل قرعة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى تأجيل قرعة الدوري الممتاز لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مراسم إجراء قرعة مباريات الدوري الممتاز والتي كان مقررا لها يوم الثلاثاء لأجل غير مسمى.

ونشر الاتحاد المصري بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي أفاد فيه: "تقرر تأجيل مراسم إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد لأجل غير مسمى لحين الحصول على الموافقات الأمنية".

وكان قرعة تقسيم فرق الدوري قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنبى وسموحة والداخلية والاتحاد السكندرى والرجاء والمقاولون العرب والجونة ومصر المقاصة والانتاج الحربى وغزل المحلة.

وجاء الزمالك في المجموعة الثانية بجانب الإسماعيلى والمصرى وبتروجت وطلائع الجيش والقناة والمنيا واتحاد الشرطة وتليفونات بنى سويف ووادى دجلة وحرس الحدود.

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