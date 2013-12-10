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"اتحاد طلاب القاهرة": الدراسة مستمرة رغم مظاهرات الإخوان

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"اتحاد طلاب القاهرة": الدراسة مستمرة رغم مظاهرات الإخوان "اتحاد طلاب القاهرة": الدراسة مستمرة رغم مظاهرات الإخوان

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 10-12-2013 01:30

قال عبد الله أنور طالب بكلية الإعلام والمتحدث باسم طلاب جامعة القاهرة، إن المظاهرات مستمرة في الجامعة، مشيرا إلى أن الطلاب يفرقون بين نوعين من المظاهرات، موضحا أن هناك مظاهرات سلمية، وهي التي تعبر عن رأي، وهي مكفولة للجميع، وأخرى التي يشوبها العنف كما فعل شباب الإخوان في المظاهرات.

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن حالة الطالب الشهيد محمد رضا في كلية الهندسة التي أصابت الجميع بالحزن أدت إلى انخفاض وتراجع فرصة الحضور في الدراسة في كلية الهندسة؛ حيث أعلن بعض الطلبة الاعتصام وتجاوبت إدارة الكلية معهم كنوع من الحداد، وأوقفت الدراسة لفترة ثم تم استئنافها، لكن على أية حالة نسبة الحضور لازالت قليلة، بخلاف ذلك المحاضرات تعمل ومستمرة في كل أنحاء الجامعة رغم التظاهرات، على حد قوله.

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