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محمد حمودة: النظام الليبي طلب من مرسي تسليم قذاف الدم لقتله في ليبيا

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محمد حمودة: النظام الليبي طلب من مرسي تسليم قذاف الدم لقتله في ليبيا محمد حمودة: النظام الليبي طلب من مرسي تسليم قذاف الدم لقتله في ليبيا

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 10-12-2013 02:25

قال محمد حمودة المحامي بالنقض، إن جماعة الإخوان كانت تقوم بإبرام صفقة مع النظام الليبي لتسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا، مؤكدا أن عصام الحداد، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي قد حصل على 50 مليون دولار مقابل تسليم قذاف الدم.

ولفت حمودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "cbc"، إلى أن النظام الليبي طلب تسليم قذاف الدم من أجل قتله في ليبا، موضحا أن الشخصين المضبوطين برفقة قذاف الدم تم تسليمهما للحكومة الليبية، إلا أنه حال دون تسليم قذاف الدم إلى النظام الليبي، بعد أن نظم وقفه احتجاجية أمام منزل مرسي، مرددا بمكبر صوت "يارئيس الجمهورية حصلت على حكم قضائي لمنع تسليم قذاف الدم يلزمك بتنفيذه".

وأكد حمودة أن الطبيب الشرعي أثبت أن إصابة الضابط بواقعة ضبط "قذاف الدم" لم تكن من سلاحه الخاص، نافيا ما تردد عن شروع قذاف الدم في قتل الضابط.

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