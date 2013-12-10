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أديب تعليقا على انفراد "الوطن" بنشر مكالمات "مرسي والظواهري": "كنا عايشين مع عصابة"

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أديب تعليقا على انفراد "الوطن" بنشر مكالمات "مرسي والظواهري": "كنا عايشين مع عصابة" أديب تعليقا على انفراد "الوطن" بنشر مكالمات "مرسي والظواهري": "كنا عايشين مع عصابة"

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 10-12-2013 02:28

أشاد الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردي، بما انفردت به "الوطن"، من نشر نص التسجيلات والمكالمات بين الرئيس المعزول محمد مرسي وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقرأ أديب، في برنامجه "القاهرة اليوم" نص ما نشرته "الوطن" موضحًا للمشاهدين أن الرئيس المعزول كان يتعامل مع الظواهري نائب أسامة بن لادن زعيم أكبر تنظيم إرهابي في العالم.

وعلق أديب "كنا عايشين مع عصابة تريد أن تهد النظام"، مشيرًا إلى أن الرئيس المعزول كان يخدم جماعته، لكن على المصريين أن يتعلموا منه ويخدمون جماعتهم، وهي بكل طوائفها.

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