الهيئة العامة ل «الشورى» تحيل تقرير نظام جباية الزكاة إلى جدول المجلس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى الأول من أمس، اجتماعها الخامس للسنة الأولى من الدورة السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، وقررت الهيئة إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته المقبلة، ومنها تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدرس مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب في شأن اقتراح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وأحالت الهيئة العامة إلى المجلس أيضاً، تقارير لجنة الشؤون المالية في شأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433-1434، والتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي نفسه، وتقرير مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1433-1434.

ووافق المجتمعون على إحالة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433-1434، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض في شأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433-1434، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة.

وأقرت الهيئة العامة إحالة تقريرين للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433-1434، والتقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433-1434، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433-1434.