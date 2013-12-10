اليوم السادس: 5 نصائح ' فانتازي ' أوروبا .. ضم صلاح واترك إبرا!

1-صلاح والبوندزليجا

يحتاج بازل للتعادل فقط حينما يحل ضيفا علي شالكه الألماني ومن المؤكد أن يلعب بطل سويسرا علي الهجمات المرتدة معتمدا علي سرعة الصاروخ المصري محمد صلاح.

صلاح أثبت بالفعل أنه يستحق المجازفة خاصة وأنه يعلم أنه مرشح بقوة للإنتقال إلي البوندزليجا وسيكون محط أنظار العديد من الفرق الألمانية في تلك المباراة الحاسمة.

2-عودة كريستيانو

بعد أن أكد كارلو أنشيلوتي أن كريستيانو رونالدو سوف يعود من الإصابة أمام كوبنهاجن، من الأفضل أن تعيد "الدون" إلي فريقك في ظل إصراره علي إثبات أحقيته بلقب أفضل لاعب في العالم.

3-لا تعتمد علي إبرا

قد تبدو هذه العبارة سخيفة مع التألق الدائم لعملاق باريس سان جيرمان زلاتان إبراهيموفيتش إلا أنه من المنتظر ان يلجأ المدير الفني لبطل فرنسا لوران بلان لإراحة هدافه من رحلة بنفيكا بعد أن ضمن التأهل لدور ال16.

4-نيمار

بعد أن ضمن التأهل، برشلونة يستضيف سيلتك الاسكتلندي الذي تأكد من تذيل المجموعة الثامنة ومن المتوقع أن يقود الساحر البرازيلي نيمار هجوم البلاوجرانا في ظل غياب ميسي و بعد أن أراحه المدرب في مباراة الكأس قبل ثلاثة أيام.

5-إحذر مقالب المدربين

سوف تشعر بإحباط شديد عندما تجد أن أحد لاعبيك المهمين علي دكة البدلاء لأن المدرب قرر ان يريحه بعد ضمان التأهل، كما هو الحال للعديد من الفرق الكبري.

لتفادي هذا الموقف إلي حد ما، انتظر حتي إعلان التشكيل قبل ساعة من الموعد المحدد لإدخال فريقك ثم قم بالتغييرات اللازمة.