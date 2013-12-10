الأمم المتحدة: مفتشون نوويون وكيميائيون يزورون ليبيا

قال مسئول أممى يوم "الاثنين"، إن خبراء من وكالتين تابعتين للأمم المتحدة معنيين بمراقبة الأنشطة النووية والأسلحة الكيميائية فى جميع أنحاء العالم سيزورون ليبيا فى وقت لاحق من الشهر الجارى، لتفقد المواد المخزنة فى قاعدة عسكرية سابقة "متوقفة عن العمل".

وقال طارق مترى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لمجلس الأمن الدولى فى نيويورك، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستتفقدان نحو 6400 برميل من "الكعكة الصفراء" المخزنة فى قاعدة "سبها" فى جنوب غرب ليبيا، وتعرف "الكعكة الصفراء" بأنها مسحوق مركز يتم الحصول عليه من معالجة خام اليورانيوم.

وقال إن فريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور المنشأة هذا الشهر، للتحقق من المخزونات الحالية وشروط التخزين.

وستقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التى دمرت تسعة أطنان مترية من غاز الخردل فى ليبيا هذا العام بإرسال مفتشين للمراقبة، والتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية، التى كانت فى حوزة النظام السابق بقيادة معمر القذافى.

وسيطرت الحكومة فى طرابلس على المواد النووية والأسلحة الكيميائية الخاصة بالنظام السابق وخزنتها فى مرافق تحت ظروف غير ملائمة.