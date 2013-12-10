عمرو موسى: مادة "وزير الدفاع" جاءت كما أرادها الشعب.. ويجب دعم الجيش

رئيس "الخمسين": مادة "القضاء العسكري" في الدستور مرت بموافقة 80%

كتب : محمد عاشور الإثنين 09-12-2013 23:59

عمرو موسى

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة الخاصة بالقضاء العسكري في مسودة الدستور مرت بموافقة 80% من الأعضاء، مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع جاءت كما أرادها الشعب المصري.

وأضاف موسى، خلال لقائه ببرنامج "لقاء خاص" على التليفزيون المصري، أنه يجب على الجميع دعم القوات المسلحة، مؤكدًا أن الدستور يشمل كل ما يهم المصريين.

وتابع "يجب على الدولة أن تنتبه لقضية تحلية المياه، واستثمار قناة السويس"، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد لأول مرة في مصر يتابعه كل الناس بطريقة تفصيلية، مؤكدًا أن الشعب المصري هو الحامي لتطبيقه، لأن الرأي العام أصبح لديه قدر كبير من الوعي.

ولفت موسى إلى أن الدستور أقر أنه كل من هو أقل من 18 عامًا فهو طفل، ولا تجوز معاملته كرجل أو كامرأة، كما أنه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وأنصفهم إنصافًا عظيمًا.

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