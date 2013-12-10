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بريطانيا تعفي مواطني سلطنة عمان والإمارات وقطر من تأشيرة دخول أراضيها

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بريطانيا تعفي مواطني سلطنة عمان والإمارات وقطر من تأشيرة دخول أراضيها بريطانيا تعفي مواطني سلطنة عمان والإمارات وقطر من تأشيرة دخول أراضيها
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، أن مواطني كل من سلطنة عمان وقطر والإمارات لا يحتاجون للحصول على تأشيرة لدخول بريطانيا في زيارات قصيرة، ابتداءً من 2014.إلا أن الوزيرة قالت إن على الزوار القادمين من الدول الخليجية الثلاث الحصول على وثيقة إعفاء من الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت ليحق لهم دخول بريطانيا دون تاشيرة، مضيفة أن القوانين الجديدة ستسري ابتداء من يناير 2014.وأوضحت أن ذلك ينطبق على الزوار الذين يعتزمون المكوث في بريطانيا لفترة تقل عن 6 أشهر، وأضافت أنها تعتزم أن تضم الكويت إلى الدول «المُعفاة» في وقت لاحق من 2014.وذكرت الوزيرة، في بيان، أمام البرلمان أن بريطانيا مفتوحة أمام الزوار الحقيقيين والسياح القادمين إلى هنا للاستمتاع بمعالم بريطانيا ذات المستوى العالمي أو للدراسة أو للإعمال، فهم دائمًا مرحب بهم.وأضافت أن بعض الزوار ربما مازالوا يفضلون الحصول على تأشيرة دخول متعدد طويلة الأمد، وإمكانية الحصول على هذه التاشيرات لا تزال متوفرة.وبموجب النظام الجديد، سيحتاج مواطنو الدول الخليجية الثلاث الحصول على إعفاء عبر الإنترنت من الحصول على تأشيرة قبل 48 ساعة على الأقل من توجههم إلى بريطانيا.وسجلت بريطانيا العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 29% في عدد تأشيرات الزوار القادمين من الشرق الأوسط بغرض الأعمال أو السياحة، بحسب وزارة الداخلية.

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