ما أسباب تكون الأكياس الدهنية بالبشرة بعد إزالتها؟

إزالة الأكياس الدهنية بالبشرة، لا تعنى القضاء عليها بشكل كامل، فاحتمال عودتها مرة أخرى كبير، أرسلت قارئة تشكو من عودة كيس دهنى بعد إزالته، مشيرة إلى أنه كان بأحد أصابع اليد لديها. وسألت عن أسباب تكون هذا الكيس مرة أخرى.

أجابت الدكتورة هديل جهاد، أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، قائلة تكون عودة الأكياس الدهنية مرة أخرى من الأمور الواردة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، وأهمها، طبيعة تكوينها حيث تتكون من كيس يحتوى على خلايا دهنية، وله جذر، وفى حالة عدم إزالة الجذر بشكل كامل، يعود تكونه من جديد، موضحة أنه فى حالة حدوث أى ثقب صغير بالكيس، يؤدى إلى خروج الخلايا الدهنية، مما يسبب تكون الكيس الدهنى مرة أخرى.

وأوضحت أن علاج تلك الحالة، يتم من خلال إزالة الكيس جراحيا، وأن الأمر يتطلب مهارة من الطبيب المعالج، لكى يتمكن من إزالة كامل الجذر، مشيرة إلى أنه يجب إزالة الكيس دون ثقبه أو قطعه، وهو ما يعنى التخلص بشكل كامل من الكيس الدهنى، لضمان عدم تكونه مرة أخرى.