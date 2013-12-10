أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما أسباب تكون الأكياس الدهنية بالبشرة بعد إزالتها؟

Google+ Print
ما أسباب تكون الأكياس الدهنية بالبشرة بعد إزالتها؟ ما أسباب تكون الأكياس الدهنية بالبشرة بعد إزالتها؟

إزالة الأكياس الدهنية بالبشرة، لا تعنى القضاء عليها بشكل كامل، فاحتمال عودتها مرة أخرى كبير، أرسلت قارئة تشكو من عودة كيس دهنى بعد إزالته، مشيرة إلى أنه كان بأحد أصابع اليد لديها. وسألت عن أسباب تكون هذا الكيس مرة أخرى.

أجابت الدكتورة هديل جهاد، أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، قائلة تكون عودة الأكياس الدهنية مرة أخرى من الأمور الواردة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، وأهمها، طبيعة تكوينها حيث تتكون من كيس يحتوى على خلايا دهنية، وله جذر، وفى حالة عدم إزالة الجذر بشكل كامل، يعود تكونه من جديد، موضحة أنه فى حالة حدوث أى ثقب صغير بالكيس، يؤدى إلى خروج الخلايا الدهنية، مما يسبب تكون الكيس الدهنى مرة أخرى.

وأوضحت أن علاج تلك الحالة، يتم من خلال إزالة الكيس جراحيا، وأن الأمر يتطلب مهارة من الطبيب المعالج، لكى يتمكن من إزالة كامل الجذر، مشيرة إلى أنه يجب إزالة الكيس دون ثقبه أو قطعه، وهو ما يعنى التخلص بشكل كامل من الكيس الدهنى، لضمان عدم تكونه مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365