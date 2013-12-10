أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هشام ناصر رئيسا لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

Google+ Print
هشام ناصر رئيسا لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية هشام ناصر رئيسا لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

أصدر الطيار حسام كمال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مساء اليوم الاثنين، قراراً بتكليف المهندس هشام ناصر للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفاً للمهندس أبو طالب توفيق، وتكليف المهندس طارق غلام مساعداً لرئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

كما أصدر كمال قراراً بتكليف المهندس محمد سعيد رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، خلفاً للمهندس طارق عبد العليم، وتكليف المهندس أمين زكى رئيساً لقطاع الدعم الهندسى بالشركة، وتكليف المهندس رفعت البسطويسى رئيساً لقطاع التشغيل.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس عادل فرحان مساعداً لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، والمهندس هشام حجى رئيسا لقطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة، إضافة إلى إصدار قرار بتكليف شريف المغلوب للعمل رئيساً للقطاع التجارى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلفاً لـحسين شريف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط