هشام ناصر رئيسا لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

أصدر الطيار حسام كمال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مساء اليوم الاثنين، قراراً بتكليف المهندس هشام ناصر للعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفاً للمهندس أبو طالب توفيق، وتكليف المهندس طارق غلام مساعداً لرئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

كما أصدر كمال قراراً بتكليف المهندس محمد سعيد رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، خلفاً للمهندس طارق عبد العليم، وتكليف المهندس أمين زكى رئيساً لقطاع الدعم الهندسى بالشركة، وتكليف المهندس رفعت البسطويسى رئيساً لقطاع التشغيل.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس عادل فرحان مساعداً لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، والمهندس هشام حجى رئيسا لقطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة، إضافة إلى إصدار قرار بتكليف شريف المغلوب للعمل رئيساً للقطاع التجارى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلفاً لـحسين شريف.