بالفيديو .. المحمدي يصنع هدفا في تعادل هال مع سوانزي

صنع أحمد المحمدي جناح هال سيتي هدفا لفريقه في المباراة التي تعادل فيها مع سوانزي سيتي 1-1 يوم الاثنين.

وحل هال سيتي ضيفا على سوانزي ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

شارك المحمدي بشكل أساسي وأكمل المباراة حتى نهايتها، فيما خرج محمد ناجي "جدو" من القائمة.

بدأ هال المباراة بقوة، إذ قطع المحمدي الكرة من دفاع سوانزي وتقدم حتى رفع عرضية رائعة قابلها زميله داني جراهام بتسديدة مباشرة في المرمى في الدقيقة التاسعة.

وأزعج المحمدي دفاع سوانزي في أكثر من هجمة على مدار الشوط الأول الذي كان أفضل لاعب فيه بلا منازع، لكن زملائه لم يسجلوا أكثر من هدف جراهام.

وفي الشوط الثاني ضغط أصحاب الملعب بقوة حتى سجل شيكو فلوريس هدف التعادل لهال في الدقيقة 60 عندما قابل كرة ثابتة ارتطمت بجسده ودخلت المرمى.

ولم تسفر هجمات الفريقين عن أي أهداف في النصف ساعة المتبقية.

ورفع هال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ12، فيما رفع سوانزي رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

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