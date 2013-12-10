أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الحمايه المدنيه بكفر الشيخ تزور المدارس والجامعه لإقاء محاضرات عن كيفية اطفاء الحرائق

  • 9
Google+ Print
الحمايه المدنيه بكفر الشيخ تزور المدارس والجامعه لإقاء محاضرات عن كيفية اطفاء الحرائق الحمايه المدنيه بكفر الشيخ تزور المدارس والجامعه لإقاء محاضرات عن كيفية اطفاء الحرائق

قام اللواء محمد ضياء مدير إدارة الحمايه المدنيه بزيارة إلى المدارس والجامعة وذلك بمدارس كفر الشيخ الثانوية الصناعية للبنات ومدرسة داود عبد السلام الابتدائيه و كلية الأداب بجامعة كفر الشيخ .

حيث عقد ندوه تضمنت شرح وافى لكل الإجراءت الواجب إتباعها حال نشوب حريق أو عثور على جسم غريب وشملت الندوه شرحًا نظريًا وعمليًا عن تلك الاجراءت وقام عقب ذلك بلقاء مجموعه من الطلاب حيث شرح أمامهم عمليا صور تدخل قوات الحمايه المدنية فى حالات الحرائق البسيطه فى المدارس، وكذا تدريب الطالبات عمليًا على مكافحة الحرائق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا