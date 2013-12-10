الحمايه المدنيه بكفر الشيخ تزور المدارس والجامعه لإقاء محاضرات عن كيفية اطفاء الحرائق

قام اللواء محمد ضياء مدير إدارة الحمايه المدنيه بزيارة إلى المدارس والجامعة وذلك بمدارس كفر الشيخ الثانوية الصناعية للبنات ومدرسة داود عبد السلام الابتدائيه و كلية الأداب بجامعة كفر الشيخ .

حيث عقد ندوه تضمنت شرح وافى لكل الإجراءت الواجب إتباعها حال نشوب حريق أو عثور على جسم غريب وشملت الندوه شرحًا نظريًا وعمليًا عن تلك الاجراءت وقام عقب ذلك بلقاء مجموعه من الطلاب حيث شرح أمامهم عمليا صور تدخل قوات الحمايه المدنية فى حالات الحرائق البسيطه فى المدارس، وكذا تدريب الطالبات عمليًا على مكافحة الحرائق .