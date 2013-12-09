بعد أسبوع من انتهاء الدستور..مواطن يبحث عن حقوقه وسط أحزاب تسعى لمكاسب فردية

كتب: أحمد عبدالله ومي محمد

> بعد انتهاء تسليم مشروع الدستور ورفعه لرئاسة الجمهورية وقرب الإعلان عن موعد الاستفتاء، ما زالت حالة من الجدل تسيطر على الشارع المصري خاصة بعد أن وجهت الأحزاب والقوى السياسية دعوة للشعب بالتصويت بـ”نعم” أو بـ”لا” على الدستور، كلٍ بحسب اتجاهه، ومواطن يبحث عن حقه في معرفة مواد الدستور والإطلاع على تفاصيله في ظل قيادات الأحزاب التي تسعى لتحقيق مكاسب فردية.

وقال حزب الوطن السلفي، في بيان صدر عنه إن لجنة الخمسين لم تجر أى حوار مجتمعى حول المشروع الذى أعد فى جلسات مغلقة لم يعرف المجتمع شيئا عما دار وراء أبوابها، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الذى أنشأ لجنة الخمسين التى انتهت من أعمال الدستور، نص على وجوب الانتهاء من التعديلات وإجراء حوار مجتمعى حولها خلال ستين يوما، إلا أن لجنة الخمسين لم تلتزم بما جاء فى الإعلان الدستورى.

فيما أعلنت عدة حركات وقوى سياسية وأحزاب، دعمها للدستور الصادر عن لجنة الـ50 وقررت الحشد للتصويت بـ«نعم». ومن بينها حزب النور والتجمع والوفد وحركة تمرد والطريقة الرفاعية بالمنيا والجمعية الوطنية للتغيير والتيار الشعبي المصري وحزب الكرامة والحزب المصري الديمقراطي وحزب الحركة الوطنية وحزب المؤتمر.

ومن جهة أخرى فقد أكد المواطنين بمحافظة الفيوم انهم لم يتمكنو من قراءة مسودة الدستور بسبب عدم وجودها بالمحافظة، وكذلك الحال بمحافظة بني سويف، وقد أكد كمال عزوز أحد النشطاء السياسيين أن مسودة الدستور لم يتم توزيعها داخل المحافظة بعد، كما أن وعي المواطنين بالدستور يقتصر على ما تذيعه القنوات الفضائية وهو غير كافِ لدفع المواطنين لإتخاذ قرارهم بالتصويت بنعم أو لا على الدستور. وهو ما أكده المواطنين بمحافظات مرسى مطروح وكفر الشيخ وعدد من محافظات الصعيد أيضاً.

> أكدعمرو هاشم ربيع، مدير وحدة النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما طرح للمناقشة من مواد الدستور خلال أسبوع يغلب عليه الغموض والسرعة والارتباك وأحيانًا عدم الاتساق في طرح المواد، لكن نحن مجبرين على التصويت بنعم وعدم العودة إلى حكم الإخوان ودستور 2012، مؤكدًا أننا نريد التقدم إلى الأمام والتصديق على الدستور في عام 2014 .

> وأضاف مدير وحدة النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن لديه تحفظات على 25 أو 26 مادة في الدستور أي ما يقارب 10 في المائة وهذا كثير، مؤكدًا أن مواد العدالة والزراعة والصناعة عليها ملاحظات كثيرة .

> وطالب هاشم ربيع، بالتسويق للدستور في كل وسائل الإعلام عدا المؤسسات التعليمية والدينية والبعد عن التوجيه، موضحًا بأهمية توعية المواطن .

قال طارق سباق عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إنه بعد عرض مسودة الدستور على رئيس الجمهورية وتحديد موعد الاستفتاء سيتم طرح الدستور من خلال البرامج الحوار، وعقد ندوات لمناقشة المواد، مضيفًا أن الذي طرح خلال أسبوع لم يكن كافي لمناقشة الدستور وتعريف المواطنين.

> وطالب عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الأحزاب بتفعيل دورها للوصول إلى كل مواطن في القرى والنجوع من خلال استقدام القانونيين والفقهاء الدستوريين لتفسير الدستور.

> وذكر أن المدة التي تسبق موعد الاستفتاء ستكون كافية لدراسة مواد الدستور .

> علق الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على الحوار المجتمع قائلًا: “إن ما طرح خلال أسبوع غير كاف للجمهور لأن المواطن البسيط يحتاج من يفسر له المواد”

> ونوه إلى أن وسائل الإعلام من قنوات والإذاعات والإعلانات الخارجية عليها دور كبير لوصول المعلومة إلى المواطن البسيط”.

> ورفض أستاذ العلاقات العامة سياسة القطيع التي تحدث مع كل استفتاء، مطالبًا المواطن بالإطلاع على مواد الدستور ودراستها .