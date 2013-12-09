مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات جنوب نابلس

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الاثنين، مركبات الفلسطينيين فى أكثر من موقع جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث ذكر غسان دجلس مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "مجموعات من المستوطنين حطمت زجاج المركبات على عدة طرق فى المحافظة"، مضيفًا أن "أعمال عربدة تجرى عند مفترقات الطرق قرب مستوطنة "يتسهار" وقرية "صرة" وعلى طريق نابلس رام الله".

وكانت قوات إسرائيلية أغلقت حاجز حوارة واحتجزت عددًا كبيرًا من السيارات التى كانت تتنقل بين مدينة نابلس والريف الجنوبى.