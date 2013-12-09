أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات جنوب نابلس

Google+ Print
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات جنوب نابلس مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات جنوب نابلس

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الاثنين، مركبات الفلسطينيين فى أكثر من موقع جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث ذكر غسان دجلس مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "مجموعات من المستوطنين حطمت زجاج المركبات على عدة طرق فى المحافظة"، مضيفًا أن "أعمال عربدة تجرى عند مفترقات الطرق قرب مستوطنة "يتسهار" وقرية "صرة" وعلى طريق نابلس رام الله".

وكانت قوات إسرائيلية أغلقت حاجز حوارة واحتجزت عددًا كبيرًا من السيارات التى كانت تتنقل بين مدينة نابلس والريف الجنوبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365