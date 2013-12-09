«أوباما» وبان كي مون يلقيان كلمة في مراسم وداع «مانديلا»

أعلنت جنوب أفريقيا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيلقيان كلمة أمام المشاركين في مراسم جنازة الزعيم نيلسون مانديلا.وقال مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا، الإثنين، قائمة الزعماء الذين سيشاركون في مراسم الجنازة، وقائمة المتحدثين فيها، ومن المنتظر أن تستغرق الجنازة 4 ساعات، وستنظم في ستاد سويتو، الثلاثاء.ويلقي «أوباما» و«كي مون»، كلمة أمام المشاركين، كما ستلقي الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، ونائب الرئيس الصيني، لي يونتشاو، وعدد من زعماء العالم، كلمات قصيرة في مناسبة وداع الزعيم «مانديلا».إعلان - Ads إعلان - Ads
مواضيع متعلقة