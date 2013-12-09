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وزير الدفاع الإسرائيلي: السفارات الإيرانية قواعد لـ«الإرهاب»

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وزير الدفاع الإسرائيلي: السفارات الإيرانية قواعد لـ«الإرهاب» وزير الدفاع الإسرائيلي: السفارات الإيرانية قواعد لـ«الإرهاب»

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون، الإثنين، إيران، باستخدام سفاراتها لـ«نقل أسلحة وقنابل يمكن استخدامها في هجمات ضد إسرائيل».

وقال الوزير الإسرائيلي، أثناء لقاء مع رئيس جواتيمالا، أوتو بيريز مولينا، الذي يزور إسرائيل «حيثما توجد سفارات إيرانية فإنها تستخدم كذلك قواعد للاستخبارات والإرهاب، ويستخدم الإيرانيون بريدهم الدبلوماسي لنقل قنابل وأسلحة».

وأضاف: «نعلم أنه في بلدان بأمريكا الجنوبية مثل كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا وبوليفيا، يملك الإيرانيون قواعد إرهابية في إطار سفاراتهم أو في أوساط السكان المحليين من المسلمين الشيعة».

وتابع «يعالون»، بحسب بيان، نشر بعد اللقاء أن «الإيرانيين أقاموا تجمعات للتمكن من التحرك ضد اليهود والإسرائيليين، لكن يمكن أيضًا أن يستخدموها في حال قرروا التحرك ضد الولايات المتحدة».

واتهم الوزير أيضًا الإيرانيين باللجوء إلى الشبكات التي يقيمها مهربو المخدرات في الولايات المتحدة لإدخال أسلحة إلى هذه البلاد، وأشار إلى أن «إيران خططت قبل سنتين للاعتداء على سفير المملكة العربية في واشنطن»، بحسب قوله.

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