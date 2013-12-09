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توزيع جوائز«نوبل 2013» الثلاثاء

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توزيع جوائز«نوبل 2013» الثلاثاء توزيع جوائز«نوبل 2013» الثلاثاء
يعقد، الثلاثاء،  في كل من ستوكهولم وأوسلو حفل توزيع جوائز نوبل لعام 2013 .

وتمنح الأكاديمة السويدية للعلوم والثقافة جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية «أوسلو»، إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على جهودها في الكفاح من أجل عالم خال من الأسلحة الكيماوية، كما يتم في العاصمة السويدية «ستوكهولم»، منح جائزة نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد والأدب.

ولن تشارك الحائزة على جائزة نوبل للأدب، أليس مونرو، 82 عاما،  في مراسم الاحتفال، حيث لا يمكنها تحمل مشقة السفر من كندا إلى السويد نظرا لحالتها الصحية غير المواتية بسبب الشيخوخة.

وتعتبر «مونرو» ملكة القصة القصيرة بلا منازع، وستتسلم ابنة الكاتبة الجائزة عنها من ملك السويد، كارل جوستاف السادس عشر.

وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع من فروعها 8 ملايين كرونة سويدية، ما يعادل 900 ألف يورو.

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