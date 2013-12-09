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الأمن الليبي ينقذ 101مصرياً من الهلاك بسبب إساءة المهربين لهم

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الأمن الليبي ينقذ 101مصرياً من الهلاك بسبب إساءة المهربين لهم الأمن الليبي ينقذ 101مصرياً من الهلاك بسبب إساءة المهربين لهم

منفذ ليبى

تمكنت قوات الأمن الليبية من إنقاذ 101 مصرياً تعرضوا للجوع والبرد القارس وسوء المعاملة من المهربين الليبيين عقب دخولهم الأراضي الليبية بتأشيرات سفرمزورة حيث تسلمتهم الكتيبة 71 حرس الحدود من دورية لكتيبة الشهيد عمر المختار التي ألقت القبض عليهم عند بوابة الـ 200 على طريق طبرق أجدابيا الصحراوي.

حيث أكد مصدر بغرفة العمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق أن التحقيقات الأولية مع بعض المقبوض عليهم أكدت أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية من البلطجية والمهربين الذين كانوا سينقلوهم إلى المدن الغربية الليبية.

وكشفت التحقيقات أنهم خرجوا من مدن مصرية مختلفة بتأشيرات مزورة ودفعوا مقابلها مبالغ كبيرة تصل إلى 10 ألاف جنيهاً على أنها رسمية ولكن تم رفض سفرهم من قبل السلطات المصرية لوجود التزوير بالمستندات إلا أنه تم مرورهم عن طريق بعض القائمين على منفذ السلوم بطرق ملتوية.

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