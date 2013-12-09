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فريق النيابة يتوجه لمعاينة موقع انفجارسيارة الوقود بكفرالزيات

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فريق النيابة يتوجه لمعاينة موقع انفجارسيارة الوقود بكفرالزيات فريق النيابة يتوجه لمعاينة موقع انفجارسيارة الوقود بكفرالزيات

انفجار سيارة محملة بالبنزين- أرشيفية

انتقلت النيابة إلى موقع حادث كفرالزيات  الذى راح ضحيته 15 قتيل برئاسة وائل أبو غنيم مدير نيابة كفر الزيات ، لمعاينة مكان الحادث.
> وقررت النيابة ندب الطب الشرعى وخبراء المعمل الجنائى لمعرفة السبب وراء انفجار السيارة المحملة بالوقود .

استدعت الأجهزة المعنية سيارات محملة بالرمال ، لإزالة كميات البنزين ، وسيارات لشفطها ، فى محاولة لإعادة حركة السير وفتح الطريق أمام حركة السيارات مرة أخرى.

كانت سيارة محملة بالبنزين قد انفجرت أعلى كوبري الدلجمون بكفر الزيات بعد اصدامها بسيارة ميكروباص وتوك توك وهي في طريقها من محافظة الغربية للقاهرة .
> وأدى الانفجار إلى وفاة 15 شخص تفحموا وإصابة 10آخرين، وجارى نقل باقي الماصبين إلى مستشفي زفتى للحروق وكفر الزيات.
> وحدث ازدحام مروري جراء الحادث، وهرعت الأجهزة الأمنية والإسعاف لنقل المصابين .

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