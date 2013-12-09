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إخلاء سبيل طالبين بصيدلة وحقوق الزقازيق

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إخلاء سبيل طالبين بصيدلة وحقوق الزقازيق إخلاء سبيل طالبين بصيدلة وحقوق الزقازيق

كلية الصيدلة جامعة الزقازيق

أكد محمد الشربينى منسق مبادرة” نقطة ومن اول السطر” التى أطلقها عدد من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق. للدفاع عن الطلاب المقبوض عليهم فى أحداث الشغب التى تعرضت لها الجامعة والغير منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أنه تم إخلاء سبيل أحمد عبد الحميد عطا بكلية صيدلة الزقازيق وعلي عبد الخالق علي بكلية حقوق الزقازيق.

وأكد الشربينى أن خطوة الإفراج عن الطالبين تعتبر أولى نتائج مبادرة نقطة ومن أول السطر و تستمر الجهود للإفراج عن باقي المعتقلين , وذلك بتعاون رئيس الجامعة الدكتورأشرف الشيحى واللواء سامح كيلانى مدير أمن الشرقية .

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