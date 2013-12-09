أنشيلوتي متفائل بشأن التجديد لشابي ألونسو

كوبنهاجن، (إفي): أعرب المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تفاؤله إزاء المفاوضات التي يجريها النادي الإسباني مع لاعب الوسط الدولي شابي ألونسو، لتجديد عقده الذي سينتهي في 30 يونيو 2014.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عشية مواجهة كوبنهاجن بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا "أنا متفائل بنجاح هذه المفاوضات".

وأضاف المدرب الذي يقود الريال في أول مواسمه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو "لست مفاوضا، لكني تحدثت مع شابي ولا أحتاج للحديث مع رئيس النادي (فلورينتينو بيريز) لأن كلانا متفق على ضرورة التجديد له. ونحن في انتظار قراره".

كان ألونسو (32 عاما) قد انتقل للنادي الملكي في صيف 2009 قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة قدرت بـ30 مليون جنيه استرليني.