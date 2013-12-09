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بيبي: لم أفكر مطلقا في الرحيل عن ريال مدريد

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بيبي: لم أفكر مطلقا في الرحيل عن ريال مدريد بيبي: لم أفكر مطلقا في الرحيل عن ريال مدريد

كوبنهاجن، (إفي): قال المدافع البرتغالي الدولي بيبي اليوم إنه لم يفكر "مطلقا" في الرحيل عن ناديه ريال مدريد، مؤكدا أنه سعيد في صفوفه، وذلك قبيل مواجهة كوبنهاجن بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بيبي (30 عاما) في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "لم أفكر مطلقا في الرحيل عن ريال مدريد، إنه ناد يروق لي، والناس يحبونني، أنا سعيد في المدينة".

وشدد بيبي على أهمية التعامل مع لقاء الغد بـ"منتهى الجدية" لأن قميص ريال مدريد "هام للغاية"، رغم أن الميرينجي ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال في صدارة المجموعة الثانية.

ورفض بيبي مقارنة فريقه ببرشلونة، حيث اكتفى بالقول "يجب علينا القيام بعملنا، والتفكير في مبارياتنا".

وبسؤاله حول وضع الأرجنتيني أنخل دي ماريا، في ظل الأنباء التي تتردد حول رحيله المحتمل عن الميرينجي، قال انه يراه في حالة "جيدة"، مشيرا إلى أنه "لاعب كبير" يحاول مساعدة الفريق كغيره من اللاعبين.

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