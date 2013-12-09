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البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة الأثيوبي يؤكد نجاح الجولة الثانية من مباحثات الخرطوم

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البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة الأثيوبي يؤكد نجاح الجولة الثانية من مباحثات الخرطوم البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة الأثيوبي يؤكد نجاح الجولة الثانية من مباحثات الخرطوم

سد النهضة الإثيوبي

أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، مساء اليوم الاثنين، بقاعة الصداقة بالخرطوم- نجاح اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل الشرقي الثلاث لمصر والسودان وأثيوبيا والذي عقد على مدى يومين بالخرطوم حول “سد النهضة الأثيوبي”.
> وقال موسى فى بيان صحفى – إن الاجتماع الثاني لخبراء ووزرا ء الدول الثلاث حول سد النهضة الأثيوبي، سادها جو من التعاون والشفافية، مشيرا الى أننا تمكنا من معالجة قدر كبير جدا من القضايا التي تخص متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة.
> وأكد الوزير السوداني أنه تبقت لدينا بعض القضايا المحدودة، التي ستتم معالجتها في اجتماعنا الثالث المتوقع انعقاده بالخرطوم في يومي 4 و 5 يناير القادم 2014.
> حضر إلقاء البيان الختامي لجولة المباحثات الثانية حول سد النهضة وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد المطلب، ووزير الري الأثيوبي اليمايو تجنو.

أ ش أ

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