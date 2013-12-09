أحمد حسن: ننسق لمباراة ودية بين مصر وبلجيكا

كشف أحمد حسن مدير المنتخب المصري تنسيقه مع نظيره البلجيكي لخوض مباراة ودية في الفترة المقبلة.

وقال حسن في لقاء تليفزيوني مع برنامج (الملاعب اليوم) "بدأت التنسيق مع الجانب البلجيكي لتنسيق مباراة ودية في الفترة المقبلة".

وتابع "لدي علاقات جيدة في بلجيكا، وأسعى في الفترة المقبلة لتنظيم مباريات ودية قوية للمنتخب المصري".

ويستعد المنتخب البلجيكي لخوض نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل بعدما وقع في مجموعة تضم الجزائر وكوريا الجنوبية وروسيا.

وتولى عميد لاعبي العالم منصب مدير منتخب مصر في الجهاز الفني الجديد تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني.