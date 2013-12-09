أستاذ بجامعة أسيوط يحصل على براءة الاختراع فى المجال الطبى

حصل الدكتور هشام عبد الرحيم القاضى أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط ومدير وحدة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة بالمستشفى الجامعى على براءة الاختراع فى المجال الطبى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برقم 24620، وذلك عن اختراعه "مثبت خارجى مقلوظ"، وهو جهاز مبسط واقتصادى لتثبيت الكسور المضاعفة والمصاحبة لجروح العظام الطويلة مثل الساق والفخذ والذراع.

كما حصل الجهاز على براءة الاختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبى تحت رقم EG24620 (A) وفور تصنيع الجهاز وتطبيقه بنجاح على العديد من الحالات، بادر الدكتور القاضى بإهداء خمسة أجهزة للمرضى غير القادرين بوحدة الإصابات بمستشفيات أسيوط الجامعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختراع ليس الأول له، ولكنه قد سبق وحصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبى عن اختراعه الأنبوبة البلاستيكية لحماية طرف ألياف الكوارتز فى آلة الليزر فى عمليات مناظير المفاصل، وتم استخدام تلك الكانيولة البلاستيكية فى جراحات الليزر بالمنظار على العديد من الحالات، وحصل أيضا على براءة أخرى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومن مكتب براءات الاختراع الأوروبى عن اختراعه الخطاف الفخذى لتثبيت الترقيع الوترى بأسفل عظمة الفخذ فى حالات استصلاح الرباط الصليبى الأمامى.