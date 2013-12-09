أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ بجامعة أسيوط يحصل على براءة الاختراع فى المجال الطبى

Google+ Print
أستاذ بجامعة أسيوط يحصل على براءة الاختراع فى المجال الطبى أستاذ بجامعة أسيوط يحصل على براءة الاختراع فى المجال الطبى

حصل الدكتور هشام عبد الرحيم القاضى أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط ومدير وحدة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة بالمستشفى الجامعى على براءة الاختراع فى المجال الطبى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برقم 24620، وذلك عن اختراعه "مثبت خارجى مقلوظ"، وهو جهاز مبسط واقتصادى لتثبيت الكسور المضاعفة والمصاحبة لجروح العظام الطويلة مثل الساق والفخذ والذراع.

كما حصل الجهاز على براءة الاختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبى تحت رقم EG24620 (A) وفور تصنيع الجهاز وتطبيقه بنجاح على العديد من الحالات، بادر الدكتور القاضى بإهداء خمسة أجهزة للمرضى غير القادرين بوحدة الإصابات بمستشفيات أسيوط الجامعية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختراع ليس الأول له، ولكنه قد سبق وحصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأوروبى عن اختراعه الأنبوبة البلاستيكية لحماية طرف ألياف الكوارتز فى آلة الليزر فى عمليات مناظير المفاصل، وتم استخدام تلك الكانيولة البلاستيكية فى جراحات الليزر بالمنظار على العديد من الحالات، وحصل أيضا على براءة أخرى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومن مكتب براءات الاختراع الأوروبى عن اختراعه الخطاف الفخذى لتثبيت الترقيع الوترى بأسفل عظمة الفخذ فى حالات استصلاح الرباط الصليبى الأمامى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365