"كرنب بروكسيل" أمل جديد للأزواج الذين يعانون من تأخر الإنجاب

يطرق معظم الأزواج جميع الأبواب، فى عالم الطب الحديث، بحثاً عن حل لمشاكل تأخر الإنجاب والحمل، إلا أنهم يهملون تماماً خيار الاستعانة بالطبيعة الساحرة، المليئة بالكثير من الأسرار، والفوائد الصحية العظيمة، وهذا ما أكده البحث الطبى الجديد، الذى أشرف عليه باحثون من مركز "هارلى ستريت" للخصوبة فى المملكة المتحدة.

وأوصت الدراسة، التى نشرت نتائجها مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بالإكثار من تناول كرنب أو ملفول بروكسيل "Brussels sprouts"، لتعزيز الخصوبة، والقدرة على الإنجاب بين الرجال والنساء، وهو أحد أنواع الكرنب صغيرة الحجم، ويُزرع على نطاق واسع فى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وقد يكون متوفراً فى المولات، وأسواق الطعام الكبيرة.

وتابعت الدراسة، أن كرنب بروكسيل يحتوى على كميات كبيرة للغاية من حمض الفوليك، أو فيتامين "ب9"، وهو ضرورى جديد لتعزيز خصوبة كل من الرجال والنساء، وكما أنه يساهم فى زيادة أعداد الحيوانات المنوية، ويعمل على إحاطة الرحم بالمغذيات المثلى، لرفع فرص نجاة الحيوانات المنوية، وتعزيز قدرتها على الوصول لقناة فالوب، وتخصيب البويضة.

ومن الفوائد المثيرة الأخرى للأطعمة الغنية بحمض الفوليك، أنها تساهم فى تقليل فرص حدوث الإجهاض، والعيوب الخلقية للجنين.

وأضافت الدراسة، أن كرنب بروكسيل يحتوى على أحد العناصر الغذائية الرائعة، وتعرف باسم "di-indolylmethane" وهو يساعد السيدات على امتصاص مستويات متوازنة من هرمون الإستروجين، عند تناول الأطعمة المحتوية على المبيدات، والهرمونات، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، وبالتالى يساعد الجسم على التخلص من الهرمونات الزائدة، ويعزز الخصوبة.

بالإضافة إلى فوائد هذا الخضار الرائع فى تعزيز الإنجاب، فهو معروف أيضاً بدوره فى تقليل مستويات الكولسترول بالدم، ويمتلك خواصًا مضادة للالتهابات.