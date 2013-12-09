فيتامين "د" يساعد فى علاج الاكتئاب وآلام الأعصاب عند مريضات السكر

أكدت دراسة جديدة أن مستحضرات فيتامين دال، يمكن أن تقلل التعرض لكل من الاكتئاب والألم فى النساء المصابات بالنوع الثانى من مرض السكر، حيث قام فريق من الباحثين، بقيادة تود دويل من قسم الطب النفسى والعلوم العصبية السلوكية فى كلية طب شيكاغو سترتش- جامعة لويولا، بإجراء دراسة قُدمت نتائجها فى مؤتمر أبحاث فى نفس الجامعة.

ولاحظ الباحثون، أن هناك محدودية فى الدراسات التى تبحث فى كيفية تأثير الألم على علاج الاكتئاب لدى الأفراد الذين يعانون من النوع الثانى من مرض السكرى، ويقولون إنه حتى الآن لم تحدد الدراسات دور "مستحضرات فيتامين د" فى ثنائية الألم والاكتئاب فى النساء اللائى يعانين من النوع الثانى من مرض السكرى.

من هذا المنطلق، أجرى الفريق دراسة تبحث فى تأثير "مستحضرات فيتامين د" على نساء النوع الثانى من مرض السكر ويعانين أيضاً من الاكتئاب.

فى بداية الدراسة كان 61٪ من النساء يعانين من آلام الأعصاب، فى صورة آلام حارقة فى أرجلهن وأقدامهن، و74٪ يعانين من الألم الحسى، خدر ووخز فى أيديهن، وأصابع اليدين والساقين.

وكان المطلوب من كل امرأة أن تأخذ 50,000 وحدة دولية من "مستحضر فيتامين د2" كل أسبوع لمدة 6 أشهر.

فى نهاية فترة الدراسة، أظهرت النساء تحسنا ملحوظا فى مستويات الاكتئاب بعد مكملات فيتامين د2، علاوة على ذلك، النساء اللائى كن يعانين من آلام الأعصاب والآلام الحسية فى بداية الدراسة أظهرن أيضا انخفاضا ملحوظا فى أعراضهن خلال 3 إلى 6 أشهر التالية من تناول فيتامين د2.

وتعليقا على هذه النتائج، يقول تود دويل: "الألم هو مشكلة شائعة وغالبا خطيرة بالنسبة للنساء مع داء السكرى من النوع الثانى والمصابات بالاكتئاب، بينما هناك حاجة حقيقية إلى إجراء مزيد من البحوث، فمستحضرات فيتامين د2 هى علاج واعد لكل من الألم والاكتئاب فى مرض السكرى من النوع الثانى".

ويقول الباحثون إنهم تلقوا الآن تمويل من المعهد الوطنى لأبحاث التمريض، وهو أحد المعاهد الوطنية للصحة هذا التمويل يمكنهم من إجراء أبحاث حول تأثير جرعتين مختلفتين من مستحضرات فيتامين د3 على صحة نساء يعانين من مرض السكرى من النوع الثانى.

تقول سو بنكوفر المؤلف المشارك فى الدراسة والأستاذ المساعد فى كلية تمريض شيكاغو مارسيلا جامعة ليولا: "فيتامين دال له فوائد عديدة لصحتنا وفى علاج بعض الأمراض المزمنة مثل داء السكرى من النوع الثانى، وأن منحة المعاهد الوطنية للصحة هذه سوف تسمح لنا لفهم المزيد عن الدور الذى يلعبه هذا العنصر الغذائى الهام فى إدارة صحة نساء مرض السكرى".

فيتامين (د) لديه العديد من الوظائف الهامة فى الجسم، فإنه يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات فى الجسم، وهما ضروريان فى الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

وأشارت بحوث سابقة إلى أن نقص فيتامين (د) قد يؤثر سلبا على صحتنا، ونُشِر سابقا دراسة تشير إلى أن انخفاض مستويات فيتامين (د) قد يؤدى إلى تلف الدماغ، وربطت أبحاث أخرى بين نقص فيتامين D وزيادة خطر فقر الدم لدى الأطفال وعلاقتها بالشيخوخة المبكرة للعظام.

أهم مصادرنا من فيتامين "د" هو ضوء الشمس، ولكن أشارت جمعية الخدمات الطبية الوطنية فى المملكة المتحدة إلى أن العديد من الأطعمة هى مصادر جيدة من فيتامين (د) مثل: الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، والبيض، مصادر الدهون المعززة به، حبوب الإفطار المعززة به، الحليب المجفف.