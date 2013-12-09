أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيبة: الماسكات الظاهرية لاتكفى لعلاج "البقع" فى الجسم

Google+ Print
طبيبة: الماسكات الظاهرية لاتكفى لعلاج "البقع" فى الجسم طبيبة: الماسكات الظاهرية لاتكفى لعلاج "البقع" فى الجسم

تسأل "نادية محمد"، 30 عاما، قائلة: "أعانى من بقع فى جسدى، وأشك أنها كلف، فما الحل، وهل يمكننى التخلص منها بالماسكات؟

تجيب الدكتورة ابتسام عمرو، استشارى أمراض الجلدية والتناسلية بقصر العينى، موضحة أن أغلب السيدات تعانى من ظهور بقع متباينة الألوان، من الفاتح والغامق، وتنتشر فى أماكن مختلفة من الجسم، خاصة على الرقبة، والوجه، والأيدى، لأسباب عديدة، لذا يجب على المرأة السائلة الذهاب إلى طبيب يتابع حالتها، ليتعرف على نوعية ما تعانى منه، سواء إن كان كلفًا، أم إكزيما، أم بقعًا بالجسم، ولتحديد السبب والعلاج المناسب.

وتؤكد ابتسام عمرو، أنه لا يمكن شفاء البقع الظاهرة على جسم الإنسان، دون الذهاب إلى الطبيب، والتعرف على السبب الحقيقى، وعلاجه، والتخلص منه، ولا تكفى الماسكات الخارجية الظاهرية، للتخلص من آثار كهذه .

وأشارت عمرو، إلى أن أى تغير يحدث فى جسم المرأة، يكون له نتائج أكيدة، تظهر على بشرتها، لأى سبب من الأسباب، سواء بسبب تناول أقراص أو أدوية معينة لعلاج بعض الأمراض، أو لضبط زيادة أو نقص هرمونات معينة، وأكثر البقع الشائعة تظهر خلال فترة الحمل، وبعدها، وكلها أسباب لتغييرات جلدية متوقعة فى جلد المرأة .

ويبدأ علاج هذه البقع، بالتوقف عن المسبب الذى يحدده الطبيب المعالج للحالة، وإذا تطلب الأمر يمكن إعطاء السيدة بعض الأدوية التى تخفف من حدة هذه البقع، أما عن إزالة الأماكن الداكنة منها، يكون خيارًا أخيرًا وغالبًا ما يتم اللجوء إليه فى الحالات المتقدمة، وبشروط عديدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365