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تعرف على أعراض أورام الغشاء السينوفى المبطن

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تعرف على أعراض أورام الغشاء السينوفى المبطن تعرف على أعراض أورام الغشاء السينوفى المبطن

أرسل قارئ يقول إنه يبلغ من العمر 28 عاما، ويعانى من ارتشاح وانتفاخ فى الركبة منذ عام 2003، وفى عام 2008 قام بإجراء عملية جراحية، وتم فتح الركبة من الجهتين، ثم بعد شهرين من العملية عاد الانتفاخ فى الركبة وقام بإجراء العملية مرة أخرى، وأصبحت قدمه فى حالة جيدة لمدة 5 سنوات، لكن فى عام 2013 عاد الألم بالركبة مرة أخرى، وبعد عمل صورة رنين مغناطيسى، تبين أنه يوجد لديه كيس دهن فى الركبة، فتم إجراء عملية أخرى ثم عادت المياه مرة أخرى.

قال الدكتور محمد سامى الزهار، إن من يشعر بهذه الأعراض يجب أن يقوم بإجراء الفحوصات اللازمة، لأن هذه الأعراض التى يشتكى منها المريض قد تكون أعراض التهابات فى الغشاء السينوفى المبطن للركبة، أو ورم حميد فى الغشاء السينوفى، وهو المسئول عن إفراز سائل زلالى يعمل على حدوث ليونة فى الغضاريف تساعد على الحركة.

وأشار إلى أن من الأعراض التى تدل على وجود ورم فى الغشاء السينوفى للركبة، ارتشاح مائى، وتضخم فى الركبة والغشاء السينوفى، أما أعراض التهاب الغشاء السينوفى، تكون عبارة عن ارتشاح ووجود ماء بالركبة، لافتا إلى أن هناك أمراضا مسئولة عن الإصابة بالتهاب الغشاء السينوفى مثل خشونة المفاصل والأمراض الروماتيزمية التى يجب معالجتها أولا حتى يتم معالجة الالتهاب.

وأضاف الطبيب، أن علاج ورم الغشاء السينوفى يكون عن طريق الاستئصال جراحيا أو الحقن، ناصحا بأنه يجب أولا علاج السبب الذى أدى إلى حدوث أورام أو التهابات فى الغشاء السينوفى المبطن.

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