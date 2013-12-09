أنصار "المعزول" يشعلون سيارة شرطة أثناء مسيرة ليلية لهم في الإسكندرية

كتب : أحمد ماجد منذ 6 دقائق

أشعل عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية، منذ قليل، سيارة شرطة كانت موجودة بشارع شعراوي بمنطقة لوران، وذلك أثناء مرور المسيرة التي انطلقت مساء اليوم، من أمام مول سان ستيفانو، احتجاجًا على تعامل قوات الشرطة مع طلاب كلية الأزهر صباح اليوم بالقاهرة وعدة محافظات.

يذكر أن العشرات من أنصار الرئيس المعزول انطلقوا بعدة مسيرات بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية، تنديداً بمقتل شخصين وإصابة العديد من طلاب الأزهر صباح اليوم، في الاشتباكات التي شهدتها جامعة الأزهر بين طلاب جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن داخل الحرم الجامعي والمدينة الجامعية.