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الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ11 ألف وحدة سكنية بطوخ

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الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ11 ألف وحدة سكنية بطوخ الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ11 ألف وحدة سكنية بطوخ

أعلن المهندس عبدالحكيم القاضى، رئيس مركز ومدينة طوخ، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ11 ألف وحدة سكنية بالمدينة، وذلك لرفع معاناة الأهالى وحل أزمة مشكلة البوتاجاز على مستوى المدينة، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الوحدة المحلية بمدينة طوخ شنت عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وتم إزالة 1503 حالات تعدى بإجمالى مساحة 11فداناً من الأراضى الزراعية بالمركز وإعادتها للزراعة، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من رصف طريق قها – مزلقان زكى، لسيولة الحركة المرورية على الطريق الزراعى السريع.

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مصر 365