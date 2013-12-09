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أحزاب القليوبية تنتهى من أسماء أعضاء المجلس الاستشارى

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أحزاب القليوبية تنتهى من أسماء أعضاء المجلس الاستشارى أحزاب القليوبية تنتهى من أسماء أعضاء المجلس الاستشارى

انتهت الأحزاب الرسمية، فى اجتماعها مساء اليوم الاثنين، مع محافظ القليوبية من تحديد الأسماء النهائية الممثلة لها داخل التشكيل النهائى للجنة الاستشارية لمحافظة القليوبية وجاءت كالتالى:

كامل السيد والسيد النشار عن حزب التجمع، ويمثل حزب الدستور بلال سعيد ومحيى محمد هدهد، ويمثل الحزب المصرى الديمقراطى حسن أبو السعود ومراد غالى، ويمثل الحزب الناصرى أحمد حسين وحسين جعفر، ويمثل حزب المصريين الأحرار بدر شرف الدين وأحمد الخولى، ويمثل حزب الوفد محمد سليم وممدوح فرج، ويمثل حزب المؤتمر إبراهيم شريف وأسماء صلاح، ويمثل حزب الكرامة سامى عبد الوهاب وأيمن زكريا، ويمثل التحالف الشعبى سامى عبد الله ومحمد نجيب، ويمثل حزب القومى رزق عبد العال ومدحت عبد العزيز.

وكان المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، قد التقى فى تمام الخامسة مساء، اليوم الاثنين، عددا من الأحزاب والكيانات الرسمية، بحضور المهندس محمد طنطاوى، السكرتير العام للمناقشة حول الشكل التنظيمى للجنة الاستشارية للمحافظة واللائحة الخاصة بها، وطرح آلية العمل من خلالها لإبداء الرأى فى القضايا التى تهم المواطنين على أرض المحافظة.

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مصر 365

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