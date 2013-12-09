الأمن الفرنسي يضبط عناصر إخوانية أثناء تظاهرهم أمام مكتب الدفاع بدون تصريح

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

ألقت قوات الأمن الفرنسي، مساء اليوم، القبض على عدد من الأشخاص الذين ينتمون لتنظيم الإخوان بباريس أثناء تظاهرهم أمام مقر مكتب الدفاع المصري بالعاصمة الفرنسية "بدون تصريح".

وقام المتظاهرون الإخوان، ويبلغ عددهم حوالي 25 شخصًا، بالطرق على أبواب مكتب الدفاع المصري والتلفّظ بألفاظ خارجة ومحاولة تسلق جدران مبنى المكتب للوصول للنوافذ.

كما كتبوا عبارات مسيئة للقوات المسلحة المصرية على الجدران، ما دفع مكتب الدفاع المصري إلى إبلاغ شرطة باريس والجهات المختصة التي دفعت على الفور بعناصر من قوات مكافحة الشغب التي سيطرت على الموقف وألقت القبض عليهم جميعًا ورحّلتهم إلى مديرية أمن باريس لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة معهم بتهمة محاولة إتلاف ممتلكات دبلوماسية خاصة وإثارة الشغب والتظاهر بدون تصريح.