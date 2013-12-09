"مجلس الوزراء": يتم دراسة معايير للنظر في قرارات عفو "المعزول" عن السجناء

كتب : محمد عاشور منذ 1 دقيقة

قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أكدت أن أي قرار ستتخذه ستلتزم بتفيذه.

وأشار صلاح، خلال مداخلة هاتفية لستدويو "بث مباشر" على فضائية "cbc"، أنه يتم دراسة معايير للنظر في قرارات العفو عن السجناء الذين حصلوا على عفو رئاسي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحا أن وزير العدالة الانتقالية قرر إنشاء أمانة فنية لدراسة هذا الأمر، لافتا إلى أن الأولوية في نظر من تم العفو عنهم في قضايا تخص الأمن القومي، وتابع "الجهات الأمنية لديها حصر دقيق لكل المفرج عنهم، وجار حصرهم بشكل نهائي".