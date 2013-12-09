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طرح مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ فى مناقصة عالمية خلال شهر ديسمبر

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طرح مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ فى مناقصة عالمية خلال شهر ديسمبر طرح مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ فى مناقصة عالمية خلال شهر ديسمبر

أكد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، أن اللجنة العامة الوزارية لمشروع الرمال السوداء فى كفر الشيخ، قررت طرح عملية تصنيع الرمال السوداء بمنطقة البرلس فى شكل مناقصة عالمية، تقوم بالإعلان عنها محافظة كفر الشيخ باعتبارها صاحبة الولاية بالاشتراك مع هيئة المواد النووية، بناءً على القانون رقم 196 لسنة 97 الخاص بإنشاء هيئة المواد النووية.

وأضاف أن اللجنة الوزارية والمشكلة بقرار من رئاسة الوزراء بتاريخ 17 نوفمبر 2013، قررت أن يتم تقديم دراسة جدوى حديثة للمشروع بمعرفة هيئة المواد النووية فى ضوء النتائج التى خلصت إليها الدراسات السابقة للمشروع، والتى أعدها بيت الخبرة العالمى عام 2008، مع مراعاة ما طرأ عليه من مستحدثات.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة، اليوم، لدراسة مشكلة استغلال الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عزت عجوة، وحضور أعضاء اللجنة، وذلك لاستعراض تكليف اللجنة الصادر عن مجلس الوزراء، وحضر اللقاء الدكتور حمدى سيف النصر، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، ورئيس مشروع الرمال السوداء بالبرلس، والمهندس شوقى سعد كبير الباحثين بهيئة الثروة المعدنية، والمهندس نبيل أمين ممثل عن الإنتاج الحربى، والمهندس على مصطفى مدير عام الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بوزارة الكهرباء، والمهندس محمد عبد الله وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة العامة للاستثمار، وحسام الدين ماهر عن المخابرات العامة، والدكتور نجدى فرج رئيس هيئة المواد النووية، والعميد مصطفى فتح الله مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية من كفر الشيخ، وأمانة سر المحاسب إبراهيم مروان، رئيس مركز ومدينة بلطيم والكيميائى فايد الشاملى، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وإبراهيم غازى مدير عام الاستثمار بالمحافظة.

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