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نجيب ساويرس: سأقضى على الفقر فى مصر خلال خمس سنوات

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نجيب ساويرس: سأقضى على الفقر فى مصر خلال خمس سنوات نجيب ساويرس: سأقضى على الفقر فى مصر خلال خمس سنوات

أكد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه عازم على القضاء على الفقر، حتى لا يكون هناك فقير واحد فى ، خلال الخمس سنوات القادمة - على حد قوله.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "جملة مفيدة" على قناة "أم بى سى مصر": "لم أكن مدللاً رغم أننا رأسماليين، لأن أبى كان راجلاً عصامياً، أنا أُحرج عندما أفعل أى خير خوفاً من أن أجرح أى شخص، ويجب أن نتخلص من الفقر فى مصر".

وتابع ساويرس: "المجلس العسكرى السابق كان يميل إلى الإخوان"، وأشار "ساويرس" إلى أنه كان يتنبأ بالثورة، وكان متأكداً أن نظام الإخوان لن يستمر إلى آخر السنة".

واستطرد ساويرس: "من غباء الإخوان الشديد أنهم وقفوا ضد جميع مؤسسات الدولة، ونريد أن نصبح كلنا مصريين لا فرق بين مسلم أو مسيحى، و لا تعجبنى كلمة "قبطى" فأنا مصرى".

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مصر 365

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