أمن مطروح : ضبط 7 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن فى عدة محافظات

تمكنت الحملات الأمنية لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح من ضبط 7 مطلوبين لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا بالمحافظات المختلفة أثناء تواجدهم بمحافظة مطروح أثناء تنقلهم من خلال الأكمنة الأمنية على الطرق السريعة.

حيث تم ضبط علاء ع . م . ع ،مقيم بولاق الدكرور – الجيزة .. وبالكشف عنه بالحاسب الألي تبين أنه محكوم عليه في القضية رقم 10315- 2009 جنح قسم الدقي،حصر رقم 2830- 2009 ” نصب ” حبس 3 سنوات حضوري و500 جنيه كفالة بجلسة ومتهم في 15 قضية أخري و ياسر ع . س . ا (مقيم بشربين – الدقهلية ) ومحكوم عليه في القضية رقم 20123-2001 جنح مركز شربين ، كلي مستأنف رقم 158- 2006 حصر رقم 58- 2006 ” تبديد حبس شهرين غيابي و 100 جنيه كفالة بجلسة ومتهم في قضية أخري وأ حمد م . ع . ع . ح مقيم بقسم ثان طنطا – الغربية ومحكوم عليه في القضية رقم 15707- 2009 جنح مركزطنطا ، حصر رقم 11948- 2009 ” سرقة حبس 6 أشهر مع الشغل غيابي وعلي م . ع . أ ،مقيم أبو تيج – أسيوط و محكوم عليه في القضية رقم 1009- 2010 جنح مركز الغنايم، حصر رقم 977/2010 ” تبديد ” حبس سنة و100 جنيه كفالة غيابي ومصطفي ع . ع . ز ،مقيم الغنايم – أسيوط و محكوم عليه في القضية رقم 1872 /2010 جنح مركز أبو تيج كلي مستأنف رقم 4054-2011, حصر رقم 1764-2011 ” ضرب ” حبس يومين غيابي بجلسة 29/10/2011 وجلال ن . أ . آ ،مواليد 4/6/1984،مقيم ملوي – المنيا و محكوم عليه في القضية رقم 14771/2008 جنح مركز ملوي كلي مستأنف رقم 3862/2009 , حصر رقم 3204/2010 “تبديد “حبس 6 أشهر غيابي بجلسة 24/11/2010 وصالح ج. ج . ف ،مواليد 7/12/1985،مقيم ملوي – المنيا و محكوم عليه في القضية رقم 8205/2010 جنح مركز ملوي، حصر رقم 10548/2010 “تبديد ” حبس سنة وكفالة 100 جنيه.