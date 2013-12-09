العثور على بانجو بحوزة سجين فى مركز أبو شكر

قامت اجهزة مديرية امن القليوبية، بحملة امنيية داخل السجن المركزى، والاقسام والمراكز، لضبط اى ممنوعات بحوزة نزلاء السجون، ليتم العثور على مكمية من البانجو بحوزة السجين احمد عباس 34 سنه، والمحبوس احتياطياً على ذمة قضية قتل.

> كما تم ضبط بحوزته هاتفين محمول، فيما اعترف المتهم فى المحضر الرسمى لحيازته البانجو من اجل تعاطيه، والهاتفين المحمول للإتصال بذويه.