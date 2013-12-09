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تعيينات جديدة بشركات مصرللطيران

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تعيينات جديدة بشركات مصرللطيران تعيينات جديدة بشركات مصرللطيران

أصدر الطيار حسام كمال رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران مساء اليوم الاثنين قرارا بتكليف المهندس هشام ناصر للعمل رئيسا لشركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفاً للمهندس أبوطالب توفيق ، وتكليف المهندس طارق غلام مساعدا لرئيس الشركة , كما أصدر قرارا بتكليف المهندس محمد سعيد رئيسا لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية خلفاً للمهندس طارق عبدالعليم ، وتكليف المهندس أمين ذكي رئيسا لقطاع الدعم الهندسي بالشركة وتكليف المهندس رفعت البسطويسي رئيسا لقطاع التشغيل .
> كما أصدر الطيار حسام كمال قرارا بتكليف المهندس عادل فرحان مساعداً لرئيس شركة مصرللطيران للصناعات المكملة ، والمهندس هشام حجي رئيساُ لقطاع المشروعات وصيانة المنشأت بالشركة القابضة .
> و أصدر اليوم أيضا قرارا بتكليف شريف المغلوب للعمل رئيسا للقطاع التجاري بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية بدلا من حسين شريف .

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