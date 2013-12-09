وزير التنمية المحلية: مشروع جديد للقضاء على البطالة نهائيًّا

حاليًّا الإعداد لتنفيذ مشروع جديد، لحل مشكلة البطالة بين الشباب بشكل نهائي، من خلال إقامة مشروعات صغيرة كثيفة العمالة، في جميع المحافظات.

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه يجريوأضاف الوزير، خلال زيارته والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، لمحافظة الشرقية، الإثنين، أنه تم تكليف المحافظين بتخصيص أراضٍ لهذا الغرض بما لا يقل عن 50 فدانًا بكل منطقة.وتابع: «هناك طفرة اقتصادية تتحقق على الأرض في مصر ، ولابد للأجهزة المحلية من البعد عن العمل التقليدي، والعمل على قتل الروتين».