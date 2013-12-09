نادي الأسير الفلسطيني: لم نبلغ رسميا بتأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة للأسرى

كتب : أ ش أ الإثنين 09-12-2013 20:52

علق رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، على ما أوردته صحيفة (معاريف) الإسرائيلة حول إبلاغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجانب الفلسطيني بتأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، بقوله "لم نبلغ رسميا بهذا الأمر وليست لدينا معلومات دقيقة حول ما إذا كان قد تم أصلا أم لا".

وأشار إلى أن موقف النادي جاء استنادا إلى تجربة طويلة ومريرة مع الاحتلال تؤكد أن ما يتم الاتفاق عليه يجب أن ينفذ في وقته؛ لأن أي تعديل في الاتفاقيات يتم لمصلحة الطرف الذي لا يريد التوصل لاتفاق، موضحا أن إسرائيل تتحين الفرصة لتتملص من أي التزامات.

وأضاف فارس، في تصريحات له اليوم، أن قضية الأسرى كانت تستخدم دائما كورقة ضغط على الجانب الفلسطيني، بدلا من توظيفها كداعم للعملية السياسية لخلق مناخ مناسب لإنجاحها، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية متمسكة بقضية الأسرى؛ لأنها تمثل هما وطنيا أساسيا، وأن أي خلل في التفاهمات المتعلقة بقضية الأسرى لن يفيد أحدا.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله بشأن تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة، أمر ينطوي على خطورة بالغة ومرفوض فلسطينيا، إذ إن أي محاولة للتلاعب في هذه القضية من شأنه تقويض العملية السياسية.

وقال إنه "إذا توهمت الإدارة الأمريكية بإمكانية التوصل إلى اتفاق إطار مطلع الشهر المقبل، فإن ذلك يستدعي التفكير جديا بإطلاق سراح دفعة كبيرة من الأسرى لا تقل عن ألفين و500 أسير وليس تأجيل الدفعة الثالثة وتقريب موعد الدفعة الرابعة استنادا إلى التفكير الساذج بإمكانية استخدام أسرى ما قبل أسلو في كافة المراحل التفاوضية.