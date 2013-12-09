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الرئيس السوداني يأمل أن يعود التعديل الوزاري لحكومة الخرطوم بالخير على الشعب

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الرئيس السوداني يأمل أن يعود التعديل الوزاري لحكومة الخرطوم بالخير على الشعب الرئيس السوداني يأمل أن يعود التعديل الوزاري لحكومة الخرطوم بالخير على الشعب

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

أعرب الرئيس السوداني عمر البشير، عن أمله في أن يعود التشكيل الوزاري الجديد الذي طرأ على الجهاز التنفيذي للدولة بالنفع والخير لكل أهل السودان، ودعا الوزراء الجدد للعمل بروح الفريق الواحد لأجل خدمة الشعب.

وقال البشير، خلال لقائه اليوم بالوزراء الجدد بحكومة الخرطوم، "السودان تحتاج الآن إلى طاقات شبابها لمواجهة التحديات الماثلة أمامها، ونحن واثقون في الوزراء ووزراء الدولة الجدد، وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ خطط وبرامج الاتحادية من أجل خدمة ورفاهية الشعب السوداني".

وفي سياق متصل، قرر البشير تعيين عادل حامد دقلو وزير دولة بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية السودانية، ليضاف إلى 14 وزير دولة تم تعيينهم الأحد ضمن التعديل الوزاري الجديد بالخرطوم.

ومن ناحية أخرى، أكد عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الدكتور ربيع عبد العاطي، إن التعديل الوزاري جاء جوهريا يحمل تحديات المرحلة القادمة في أولوياته ويلبي متطلباته، ورأى إن الحكومة الجديدة جاءت خلاصة لكل الجهود التي بذلت من قبل لإخراج عمل يرضي الأمة السودانية، مبينا أنها حكومة مرحلة حرجة مليئة بالتحديات، ومن أولوياتها المحافظة على مسار الحوار الوطني، وبناء السلام في هدوء بعيدا عن المشاحنات والاستقطاب، استعدادا لمرحلة الانتخابات في ظل استقرار سياسي.

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